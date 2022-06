L’assessore Rosa tra ringrazimenti e futuro | “Speriamo presto si proceda con le gare d’appalto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il consigliere Marcello Palladino e la consigliera delegata alle contrade, Loredana Iannelli: è grazie alle loro segnalazioni e al loro lavoro certosino che abbiamo risolto la problematica di via Valfortore. Ringrazio anche la signora Bottillo, che non ho il piacere di conoscere, per le belle parole usate nei miei confronti. Nonostante la gara del verde ancora non sia stata espletata le nostre ditte stanno lavorando, alacremente, secondo gli stati di necessità: l’amministrazione cerca di garantire il miglior servizio alla massima velocità, per questo è fondamentale il lavoro e i consigli che pressoché quotidianamente viene garantito dagli amici consiglieri di maggioranza . Mi auguro che a breve, con l’approvazione del bilancio, si possa procedere con lee si possa spacchettare la città in macro ...