La trappola degli usurai: prestiti con interessi del 240% all'anno (Di sabato 18 giugno 2022) Avrebbero concesso prestiti a persone in difficoltà e al titolare di un'impresa commerciale della città di Altamura, in provincia di Bari, applicando poi tassi di interesse per la restituzione delle somme che oscillavano tra il... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022) Avrebbero concessoa persone in difficoltà e al titolare di un'impresa commerciale della città di Altamura, in provincia di Bari, applicando poi tassi di interesse per la restituzione delle somme che oscillavano tra il...

Pubblicità

GogliaPaolo : @MarcoRizzoPC Sono caduti nella trappola degli americani - Dj_europe80 : RT @patriGiancotti: La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore é al sicuro. (Proverbi 29:25) ?????? - gianpaolomartel : RT @MasciTini: Vedere le truppe russe in Nicaragua è il dejavú degli anni 70 80 e parte dei 90, quando la guerra tra USA e URSS definita fr… - MasciTini : Vedere le truppe russe in Nicaragua è il dejavú degli anni 70 80 e parte dei 90, quando la guerra tra USA e URSS de… - ComputerworldIT : ?? Presentata la nuova soluzione per proteggere le reti aziendali. @QNAP_ita propone un nuovo switch che crea falsi… -