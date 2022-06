Pubblicità

sportli26181512 : Gotze, tre strade in futuro: Ci sono tre opzioni per il proseguo della carriera di Mario Gotze: Eintracht Francofor… -

numero-diez.com

... a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra cui i direttori deiquotidiani sportivi italiani) cui ...... passando per nomi più suggestivi come Zaniolo, Asensio e. Molto dipenderà da chi lascerà ... Ibrahimovic ha 40 anni, Giroud 35: per il Milan non è pensabile affrontare un'altra stagione su... Götze, in tre si contendono il suo futuro Corsa a tre per Mario Gotze, il tedesco del PSV ha attirato su di sé l'attenzione dell'Eintracht Francoforte, del Benfica e dell'Inter Miami ...A trent'anni appena compiuti, Mario Götze è un calciatore che è...stato dato per finito, salvo poi rinascere. Il tedesco si racconta in un'intervista, spiegando che avrebbe voluto darsi più tempo al B ...