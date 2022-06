Golf, US Open 2022: Morikawa e Dahmen in testa, Molinari fuori al taglio (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo giro all’insegna dei colpi di scena allo US Open 2022 di Golf. In testa alla classifica ci sono i padroni di casa Collin Morikawa, autore del miglior giro di giornata in -4, e Joel Dahmen (-5 complessivo di entrambi). Terza posizione a -4 per lo spagnolo Jon Rahm (vincitore lo scorso anno), il nordirlandese Rory McIlroy, ma anche Aaron Wise, Beau Hossler e Hayden Buckley, sorpresa di giornata. Ottava posizione a -3 per gli statunitensi Scottie Scheffler, Nick Hardy, Matthew NeSmith, Patrick Rodgers e Brian Harman. Il canadese Adam Hadwin, leader del primo giro, scende al 13esimo posto, mentre Cameron Young (poi escluso al taglio) dà spettacolo con la buca in uno alla 6. Per l’Italia rimane in gara Guido Migliozzi (40esimo, +2), mentre Francesco ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo giro all’insegna dei colpi di scena allo USdi. Inalla classifica ci sono i padroni di casa Collin, autore del miglior giro di giornata in -4, e Joel(-5 complessivo di entrambi). Terza posizione a -4 per lo spagnolo Jon Rahm (vincitore lo scorso anno), il nordirlandese Rory McIlroy, ma anche Aaron Wise, Beau Hossler e Hayden Buckley, sorpresa di giornata. Ottava posizione a -3 per gli statunitensi Scottie Scheffler, Nick Hardy, Matthew NeSmith, Patrick Rodgers e Brian Harman. Il canadese Adam Hadwin, leader del primo giro, scende al 13esimo posto, mentre Cameron Young (poi escluso al) dà spettacolo con la buca in uno alla 6. Per l’Italia rimane in gara Guido Migliozzi (40esimo, +2), mentre Francesco ...

