DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Leclerc monterà il 4° motore, domani sarà ultimo in griglia. Sainz al comando nella FP3 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Sebastian VETTEL1:35.821 22 Carlos Sainz+0.037 4 3 Fernando ALONSO+0.253 2 4 Yuki TSUNODA+0.440 2 5 George RUSSELL+0.567 1 6 Lance STROLL+0.889 2 7 Pierre GASLY+1.060 1 8 Lewis HAMILTON+1.096 2 9 Esteban OCON+1.511 1 10 Alexander ALBON+1.608 1 11 Mick SCHUMACHER+1.960 2 12 Valtteri BOTTAS+2.088 2 13 Guanyu ZHOU +3.103 2 14 Kevin MAGNUSSEN+3.327 2 15 Daniel RICCIARDO+4.085 1 16 Lando NORRIS+7.079 1 17 Nicholas LATIFI+8.621 118 Charles Leclerc- – 4 19 Sergio PEREZ- – 1 20 Max VERSTAPPEN- – 19.42 Seb Vettel si lancia di nuovo, abbassa il record nel T2 e si mette al primo posto! 1:35.821 per il tedesco che precede Sainz per appena 37 millesimi. Hamilton sale in ottava a 1.096 19.40 Russell piazza il record nel T2 e si mette al ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Sebastian VETTEL1:35.821 22 Carlos+0.037 4 3 Fernando ALONSO+0.253 2 4 Yuki TSUNODA+0.440 2 5 George RUSSELL+0.567 1 6 Lance STROLL+0.889 2 7 Pierre GASLY+1.060 1 8 Lewis HAMILTON+1.096 2 9 Esteban OCON+1.511 1 10 Alexander ALBON+1.608 1 11 Mick SCHUMACHER+1.960 2 12 Valtteri BOTTAS+2.088 2 13 Guanyu ZHOU +3.103 2 14 Kevin MAGNUSSEN+3.327 2 15 Daniel RICCIARDO+4.085 1 16 Lando NORRIS+7.079 1 17 Nicholas LATIFI+8.621 118 Charles- – 4 19 Sergio PEREZ- – 1 20 Max VERSTAPPEN- – 19.42 Seb Vettel si lancia di nuovo, abbassa il record nel T2 e si mette al primo posto! 1:35.821 per il tedesco che precedeper appena 37 millesimi. Hamilton sale in ottava a 1.096 19.40 Russell piazza il record nel T2 e si mette al ...

