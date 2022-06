«Basta armi all’Ucraina», la bozza dei senatori M5s dietro la rissa grillina (Di sabato 18 giugno 2022) Il no all’invio di nuove armi all’Ucraina è scritto senza troppi giri di parole nella bozza della risoluzione che i senatori del M5s stanno preparando, in vista del 21 giugno, cioè quando Mario Draghi interverrà a palazzo Madama prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. Gli avvertimenti di Luigi Di Maio che hanno scatenato la rissa nel M5s nelle ultime ore trovano un riscontro immediato nel testo anticipato oggi dal Corriere della Sera, dove si recita che si «impegna il governo a non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica». Il documento La bozza si apre con la premessa che «il conflitto in Ucraina dura ormai da oltre 100 ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Il no all’invio di nuoveè scritto senza troppi giri di parole nelladella risoluzione che idel M5s stanno preparando, in vista del 21 giugno, cioè quando Mario Draghi interverrà a palazzo Madama prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. Gli avvertimenti di Luigi Di Maio che hanno scatenato lanel M5s nelle ultime ore trovano un riscontro immediato nel testo anticipato oggi dal Corriere della Sera, dove si recita che si «impegna il governo a non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica». Il documento Lasi apre con la premessa che «il conflitto in Ucraina dura ormai da oltre 100 ...

Pubblicità

vitopetrocelli : Zelensky ha dichiarato che 'i leader UE hanno promesso altri aiuti militari'. Draghi non prenda impegni senza coinv… - ErmannoKilgore : Basta far votare gli iscritti! Sennò a che cazzo serve la democrazia diretta! - cocchesi : @Mutamentis @Agenzia_Ansa Ma perché non vai AFFANCULO in usa? Così se sei malato schiatti se non hai i quattrini,d… - infoitinterno : «Basta armi all’Ucraina», la bozza dei senatori M5s dietro la rissa grillina - antammir1 : @Terrucch @Debiru88 @Gheredin @El3anorRigby @elio_vito Io penso che i molestatori lo facciano a prescindere. La del… -