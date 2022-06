Zengavó arrivati in Calabria | accolti dall’affetto dei fan

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022), Rosalinda Cannavó e Andrea Zengainper il primo evento con i fan, Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga sono sempre più uniti anche professionalmente. Entrambi ultimamente sono tornati in giro per l’Italia per prendere parte a nuovi eventi. Sono sempre più amati da moltissimi fan che li ammirano grazie alla loro estrema dolcezza che li contraddistingue. Rosalinda e Andrea sono una delle coppie più belle nate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Andrea negli ultimi mesi ha esordito come opinionista televisivo in un noto programma sportivo. Mentre Rosalinda ha fatto il suo ingresso nell’abito musicale con il suo primo inedito “Sempre Avanti”. Leggi anche —> cecilia rodriguez e ignazio si preparano per un evento speciale domenica saremo Inondati di affetto per questo tour Rosalinda e ...