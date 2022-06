“Via da Mattino Cinque”. Francesco Vecchi, la decisione inattesa di Mediaset: dove va (Di venerdì 17 giugno 2022) Francesco Vecchi si separerà “momentaneamente” da Mattino Cinque per condurre un’altra trasmissione. L’indiscrezione è stata riportata dal sito TVBlog. Secondo cui il conduttore sembra essere prossimo a sostituire di Giuseppe Brindisi per Zona Bianca. Al momento la notizia non ha trovato conferme ma qualora i fatti dovessero evolversi in questo modo, per Vecchi il passaggio a Zona Bianca si concretizzerebbe nel mese di agosto. Francesco Vecchi condurrà Zona Bianca Zona Bianca a tempo limitato per Francesco Vecchi. Come detto in precedenza, dovrà semplicemente sostituire il collega Giuseppe Brindisi a cui è stato concesso un periodo di ferie meritatissime. Infatti il conduttore era andato in onda per tutta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)si separerà “momentaneamente” daper condurre un’altra trasmissione. L’indiscrezione è stata riportata dal sito TVBlog. Secondo cui il conduttore sembra essere prossimo a sostituire di Giuseppe Brindisi per Zona Bianca. Al momento la notizia non ha trovato conferme ma qualora i fattissero evolversi in questo modo, peril passaggio a Zona Bianca si concretizzerebbe nel mese di agosto.condurrà Zona Bianca Zona Bianca a tempo limitato per. Come detto in precedenza, dovrà semplicemente sostituire il collega Giuseppe Brindisi a cui è stato concesso un periodo di ferie meritatissime. Infatti il conduttore era andato in onda per tutta la ...

