Undicenne muore in piscina nel cuneese (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel cuneese. Una bambina è deceduta in una piscina pubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel. Una bambina è deceduta in unapubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

lifestyleblogit : Undicenne muore in piscina nel cuneese - - Adnkronos : Muore a 11 anni in piscina a #Bra. #Cuneo - fisco24_info : Undicenne muore in piscina nel cuneese: (Adnkronos) - La tragedia a Bra - italiaserait : Undicenne muore in piscina nel cuneese - LocalPage3 : Undicenne muore in piscina nel cuneese -