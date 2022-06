Ucraina, Letta: ieri cambiato quadro. Parlamento sostenga Draghi (Di venerdì 17 giugno 2022) "Io mi sento di fare un appello: la visita di ieri di Draghi insieme a Scholz e Macron ha oggettivamente cambiato il quadro, nel senso che l'Italia è diventata insieme a Francia e Germania l'Europa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Io mi sento di fare un appello: la visita didiinsieme a Scholz e Macron ha oggettivamenteil, nel senso che l'Italia è diventata insieme a Francia e Germania l'Europa. ...

Pubblicità

Lopinionista : Ucraina: Letta, 'Evitare divisioni in Parlamento' - AmbaAradam : RT @Gianluc59668963: 26/11/2013 Qualche mese dopo ci fu un colpo di stato ricordato come “la strage di Odessa” “Sarebbe un errore per l… - kokonews5 : In Vaticano si nasconde la quinta colonna (a tortiglione). #PapaFrancesco #Ucraina #Kiev #Draghi #Assange #Conte… - kokonews5 : L'informazione nel mondo libero degli sdraiati. #Assange #PatrickZaki #Regeni #Giornalismo #Ucraina #Kiev #Draghi… - chilisummer : mi scusi Letta ma non vi vergognate di aver mandato in Ucraina una povero vecchio evidentemente malato a discutere… -