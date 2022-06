Torna il Corteo storico Sorprese e 800 figuranti - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo due anni la tradizione si riprende il cuore della città con tante novità. A cominciare dalla musica di accompagnamento che sarà valutata dalla ... Leggi su lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo due anni la tradizione si riprende il cuore della città con tante novità. A cominciare dalla musica di accompagnamento che sarà valutata dalla ...

Pubblicità

aorfei : Torna la magia del #corteostorico della #Quintana di #Foligno - rep_milano : Milano Pride, il 2 luglio torna il corteo arcobaleno: 'Diritti senza conflitti'. Ecco il nuovo percorso - StigmabaseF : Torna il Bari Pride: il 2 luglio corteo per i diritti Lgbt: ... torna il corteo del Bari Pride, la parata per i dir… - StigmabaseF : Gay pride torna a Roma ed è un successo - Fulldassi: Il corteo gay incontra quest'anno una vastissima partecipazion… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Elodie al Roma Pride 2022: 'Per me è importante essere dalla parte giusta' - Sky TG24: Pride, a Roma torna il corteo per i… -