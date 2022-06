Scalo merci per le industrie e l’agricoltura beneventana, ma i soldi ci sono? (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – sono 29 milioni di euro i fondi destinati per ampliare lo il fascio binari che attraversa l’aurea industriale Ponte Valentino e realizzare uno Scalo merci. Da decenni si discuteva per questo obiettivo, ora nell’ambito del mega programma dell’alta capacità ferroviaria Napoli Bari, quest’opera vedrà finalmente la luce. Beneficeranno dello Scalo merci le aziende ubicate nell’area industriale ma anche quelle che afferiscono nei dintorni di contrada Ponte Valentino, nonchè quello operante nel agroalimentare e vitivinicolo. L’ultimazione dei lavori per il 2026. Il progetto è stato illustrato questa mattina in vai Salerno all’Auditorium Tanga al rione Libertà. I fondi saranno utilizzati per la riqualificazione del capannone, l’aggiornamento della linea ferrovia già ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –29 milioni di euro i fondi destinati per ampliare lo il fascio binari che attraversa l’aurea industriale Ponte Valentino e realizzare uno. Da decenni si discuteva per questo obiettivo, ora nell’ambito del mega programma dell’alta capacità ferroviaria Napoli Bari, quest’opera vedrà finalmente la luce. Beneficeranno dellole aziende ubicate nell’area industriale ma anche quelle che afferiscono nei dintorni di contrada Ponte Valentino, nonchè quello operante nel agroalimentare e vitivinicolo. L’ultimazione dei lavori per il 2026. Il progetto è stato illustrato questa mattina in vai Salerno all’Auditorium Tanga al rione Libertà. I fondi saranno utilizzati per la riqualificazione del capannone, l’aggiornamento della linea ferrovia già ...

