Rissa a Milano, perquisizioni in via Bolla: bliz della polizia, si cercano armi (Di venerdì 17 giugno 2022) Rissa a Milano, perquisizioni in via Bolla: la polizia ha organizzato un blitz per trovare e sequestrare le armi usate durante gli scontri. Rissa a Milano, perquisizioni in via Bolla Nella mattinata di venerdì 17 giugno, intorno alle ore 07:00, la polizia ha fatto irruzione tra le palazzine popolari del quartiere Gallaratese di Milano. Sul posto, è stata segnalata la presenza di un numero ingente di militari coadiuvati da un elicottero. L’operazione è stata organizzata in via Bolla a distanza di una settimana dalla maxi Rissa che si è verificata nella serata di venerdì 10 giugno e che ha visto la partecipazione di una sessantina circa di persone. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022)in via: laha organizzato un blitz per trovare e sequestrare leusate durante gli scontri.in viaNella mattinata di venerdì 17 giugno, intorno alle ore 07:00, laha fatto irruzione tra le palazzine popolari del quartiere Gallaratese di. Sul posto, è stata segnalata la presenza di un numero ingente di militari coadiuvati da un elicottero. L’operazione è stata organizzata in viaa distanza di una settimana dalla maxiche si è verificata nella serata di venerdì 10 giugno e che ha visto la partecipazione di una sessantina circa di persone. I ...

Pubblicità

RassegnaZampa : #Milano, maxi rissa tra inquilini: perquisizioni in via Bolla, si cercano armi - Giorno_Milano : Via Bolla, perquisizioni dopo la maxi rissa - zazoomblog : Maxi - rissa a Milano perquisizioni in via Bolla: si cercano armi - #rissa #Milano #perquisizioni #Bolla: - QRepubblica : Nel servizio di @LBulian la furiosa rissa a Milano tra italiani e rom. #quartarepubblica - discoradioIT : Blitz della polizia in via Bolla a #Milano dopo la maxi rissa, ecco il #video @Questura_MI @poliziadistato -