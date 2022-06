Pronostico Bitesize | Novorizontino vs Tombense – 18 06 22

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 giugno 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Concorrenza: Brasile Serie B Mercato: Doppia chanceProbabilità: 4/5 @888sport Rivolgendo la nostra attenzione alla Serie B brasiliana questo fine settimana,farà la trasferta a unin difficoltà sabato sera. A cominciare dai padroni di casa, mentrepotrebbe aver fatto ritorno in Serie B in questa stagione, sembra che siano nel mezzo di una recente lotta. Visto l’ultima volta che è stato colpito da una lenta sconfitta casalinga per 2-1 contro i Guarani, non è un segreto che molti abbiano suggerito agli uomini di Allan Aal di essere al centro di ...