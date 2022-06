Notizia in diretta su Koulibaly: sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli! (Di venerdì 17 giugno 2022) In diretta su SkySport, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato in uscita del Napoli. Sulla possibile cessione di Kalidou Koulibaly in questa sessione di mercato: “La squadra più interessata al giocatore è il Barcellona ma non può attuare un mercato dispendioso, non so se può accontentare economicamente il Napoli. Resta il nodo legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e la proposta di rinnovo sul tavolo del Napoli”. Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)L’esperto di mercato poi ha parlato un po’ anche del futuro di Victor Osimhen, che sarebbe ceduto solo a fronte di un’offerta fuori da ogni parametro di mercato. Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on March 13, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Insu SkySport, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato in uscita del Napoli. Sulla possibile cessione di Kalidouin questa sessione di mercato: “La squadra più interessata al giocatore è il Barcellona ma non può attuare un mercato dispendioso, non so se può accontentare economicamente il Napoli. Resta il nodo legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e la proposta di rinnovo sul tavolo del Napoli”. NapoliBarcellona (Getty Images)L’esperto di mercato poi ha parlato un po’ anche del futuro di Victor Osimhen, che sarebbe ceduto solo a fronte di un’offerta fuori da ogni parametro di mercato. Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on March 13, ...

