No, la Cina non ha trovato i segnali di una civiltà aliena nello spazio (Di venerdì 17 giugno 2022) La notizia della scoperta dell'esistenza degli alieni da parte della Cina ha fatto il giro del mondo. Stando a quanto riportato da Bloomberg, la testata cinese Science and Technology Daily, controllata dal governo di Pechino, ha pubblicato un report in cui affermava che il mega radiotelescopio Giant Eye - il più grande del mondo con un'apertura di 500 metri, scavato direttamente sulla cima di una montagna cinese - aveva captato dei segnali radio insoliti, collegabili con le attività di una civiltà extraterrestre. Insomma, una settimana dopo l'annuncio di aver captato un lampo radio veloce ad alta energia, della durata di pochi millisecondi e proveniente da regioni del cielo esterne alla Via Lattea - sulla cui origine gli astrofisici dibattono da anni - la Search for Extraterrestrial Intelligence (l'ente lanciato nel 2019 dal governo di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) La notizia della scoperta dell'esistenza degli alieni da parte dellaha fatto il giro del mondo. Stando a quanto riportato da Bloomberg, la testata cinese Science and Technology Daily, controllata dal governo di Pechino, ha pubblicato un report in cui affermava che il mega radiotelescopio Giant Eye - il più grande del mondo con un'apertura di 500 metri, scavato direttamente sulla cima di una montagna cinese - aveva captato deiradio insoliti, collegabili con le attività di unaextraterrestre. Insomma, una settimana dopo l'annuncio di aver captato un lampo radio veloce ad alta energia, della durata di pochi millisecondi e proveniente da regioni del cielo esterne alla Via Lattea - sulla cui origine gli astrofisici dibattono da anni - la Search for Extraterrestrial Intelligence (l'ente lanciato nel 2019 dal governo di ...

