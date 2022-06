Pubblicità

AlfredoPedulla : La #Fiorentina ha messo #Jovic in cima alla lista per l’attacco: confermato quanto raccontato martedì, si ragiona c… - calciomercato_m : MERCATO - Fiorentina, i viola seguono Jovic ma l'ingaggio è un ostacolo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, i viola seguono Jovic ma l'ingaggio è un ostacolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, i viola seguono Jovic ma l'ingaggio è un ostacolo - glooit : Fiorentina: Jovic nel mirino ma c'è nodo ingaggio leggi su Gloo -

Il nodo maggiore, nel caso di, è rappresentato dall'ingaggio di oltre 6 milioni annui per cui laauspicherebbe un contributo importante da parte del Real. La società di Rocco ...Lukapiù vicino alla. Secondo quanto riporta As, il Real Madrid e il club viola avrebbero intensificato i contatti per il trasferimento della punta serba in Italia. Secondo il giornale ...(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - La Fiorentina continua la caccia ad un attaccante e tra i vari Andrea Belotti, Andrea Pinamonti e a Milan Djuric sta lievitando la candidatura di Luka Jovic. Il centravanti .... L'attaccante del Real Madrid è stato accostato ai viola e il club spagnolo avrebbe aperto alla cessione; tutto sembra procedere verso una felice conclusione e un like galeotto del giocatore serbo po ...