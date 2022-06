F1, Gp Canada 2022, Verstappen: “Stagione lunga, focus su giro secco” (Di venerdì 17 giugno 2022) “E’ bello tornare a Montreal, sono entusiasta perché la pista mi piace. La Stagione è lunga, possono succedere tante cose e dobbiamo concentraci sul giro secco. Il passo gara è invece sempre molto buono. Sfruttare i cordoli? Le macchine sono più rigide, sarà più difficile rispetto al passato. Ma non vedo l’ora di capire in che condizioni è la pista in termini di aderenza”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio del Canada di Formula 1. Sulla nuova direttiva della FIA in merito al porpoising, il campione in carica olandese chiarisce: “Capisco la necessità di risolvere il problema del saltellamento, ma non sono mai d’accordo con i cambiamenti in corso se c’è chi non lo sa gestire”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “E’ bello tornare a Montreal, sono entusiasta perché la pista mi piace. La, possono succedere tante cose e dobbiamo concentraci sul. Il passo gara è invece sempre molto buono. Sfruttare i cordoli? Le macchine sono più rigide, sarà più difficile rispetto al passato. Ma non vedo l’ora di capire in che condizioni è la pista in termini di aderenza”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio deldi Formula 1. Sulla nuova direttiva della FIA in merito al porpoising, il campione in carica olandese chiarisce: “Capisco la necessità di risolvere il problema del saltellamento, ma non sono mai d’accordo con i cambiamenti in corso se c’è chi non lo sa gestire”. SportFace.

Pubblicità

ilmondosommerso : Come si allestisce un circuito cittadino - sportface2016 : #F1, Gp #Canada 2022, #Russell: “Momento difficile, ma il team è concentrato” - sportface2016 : #F1, Gp #Canada2022, #Leclerc: “Difficile sopportare tra gare con problemi” - paoloangeloRF : GP Canada, conferenza piloti in Live Streaming - italiavola : Il motore PW127XT-S di Pratt & Whitney Canada selezionato per alimentare il turboelica regionale D328eco™ -