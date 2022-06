Europei di scherma | tris azzurro nella prima giornata | due argenti e un bronzo

Pubblicità

Coninews : Doppio podio per le fiorettiste #ItaliaTeam! ???????? Agli Europei di Antalya Arianna #Errigo e Alice #Volpi sono risp… - Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - AdyAzza : RT @Coninews: ARGENTOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam agli Europei di Antalya! Luca #Curatoli è secondo nella sciabola! ?????? #scherma… - Cucciolina96251 : RT @DAZN_IT: Errigo, Volpi e Curatolo: buon bottino nel primo giorno degli Europei di scherma. #DAZN - InterCLAzionale : RT @Federscherma: #Antalya Europei Assoluti Sciabola Maschile ?? ARGENTO PER LUCA CURATOLI ?????? ???????????????? Ph. Bizzi Team #scherma #federsc… -

Sfuma il primo titolo per l'Italia aglididi Antalya. Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento nel fioretto femminile, cedendo in finale alla tedesca Leonie Ebert per 15 - 11. La ventiduenne tedesca si è laureata per ...Seconda finale e seconda sconfitta per l'Italia aglidiin corso di svolgimento ad Antalya. Dopo l'argento di Arianna Errigo arriva anche quello di Luca Curatoli, che si è arreso nell'ultimo atto della prova individuale di sciabola ...Mentre in questi giorni ad Antalya si tengono gli Europei 2022, l'Italia ha vinto una "medaglia organizzativa" in vista del 2025: la città di Genova infatti ospiterà gli Europei fra tre anni. A stabil ...Due argenti e un bronzo. È il bottino conquistato dall'Italia nella prima giornata dei Campionati Europei di scherma di Antalya (in Turchia). Arianna Errigo e Alice Volpi (rispettivamente seconda e ...