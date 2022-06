E-SailGp | Antonio D’Angelo è alla finalissima di San Francisco

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 17 giugno 2022) Straordinario risultato per(REVO Moro di Napoli) nell’e-2022, evento velico mondiale di altissimo livello, che si corre virtualmente a bordo dei catamarani con i foil usati per un’edizione dell’America’s Cup e che si affianca a quello reale. Il player partenopeo ha portato il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Napoli e l’Italia al top mondiale della disciplina centrando il successo nella recente tappa di Chicago (11-12 giugno) e la clamorosa qualificazione per ladi San, in programma il 4 maggio 2023 in presenza. E-il regolamento Il regolamento dell’e-prevede nove eventi di selezione (Isole Bermuda, Chicago, Saint-Tropez, Cadiz, Plymouth, Copenaghen, Singapore, Dubai e Christchurch) durante i quali, in tre ...