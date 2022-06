Dimmi che costume porti e ti dirò chi sei ? (Di venerdì 17 giugno 2022) È arrivato il momento delle prime gite al mare e quindi è arrivato il momento del costume da bagno! Ma quale scegliere per essere super cool anche in spiaggia? Ecco una serie di idee per voi. Costumi da bagno per ragazze cool: il triangolo con dettagli crochet Il crochet è un super trend quest’anno e vale la pena tenerne conto! Per il mare è molto graziosa l’idea di un costume da bagno in fantasia con dettagli crochet che aggiungono un tocco boho chic, sempre coloratissimo. Fonte: VerdissimaVerdissima Il triangolo con applicazioni e dettagli Se avete poco seno, utilizzare l’escamotage di dettagli e applicazioni sul reggiseno è un’ottima idea: il décolleté risulterà più pieno! Allacciatelo poi dietro al collo per massimizzarne l’effetto. Fonte: VerdissimaVerdissima Il reggiseno a fascia Se non avete bisogno di particolare sostegno e soprattutto ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 giugno 2022) È arrivato il momento delle prime gite al mare e quindi è arrivato il momento delda bagno! Ma quale scegliere per essere super cool anche in spiaggia? Ecco una serie di idee per voi. Costumi da bagno per ragazze cool: il triangolo con dettagli crochet Il crochet è un super trend quest’anno e vale la pena tenerne conto! Per il mare è molto graziosa l’idea di unda bagno in fantasia con dettagli crochet che aggiungono un tocco boho chic, sempre coloratissimo. Fonte: VerdissimaVerdissima Il triangolo con applicazioni e dettagli Se avete poco seno, utilizzare l’escamotage di dettagli e applicazioni sul reggiseno è un’ottima idea: il décolleté risulterà più pieno! Allacciatelo poi dietro al collo per massimizzarne l’effetto. Fonte: VerdissimaVerdissima Il reggiseno a fascia Se non avete bisogno di particolare sostegno e soprattutto ...

Pubblicità

LiaQuartapelle : Meloni è andata a fare campagna elettorale per Vox, il partito che in Spagna vuole resuscitare Franco e il franchis… - RadioZetaOf : ?? 'La vita senza amore dimmi tu che vita è Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata' ?????? #LaDolceVita @Fedez… - Eurosport_IT : Dimmi che sei italiano, senza dirmelo ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | … - gibzayn : dimmi che stai rosicando senza dirmi che stai rosicando - roberto_carboni : RT @giuno55: Di Maio è quello che è salito sul palco con la moglie di Mastella e si permette di dire che le elezioni sono andate male per c… -