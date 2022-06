Classi numerose, in Emilia Romagna un docente ogni 11,6 studenti. La Regione chiede aumento organico (Di venerdì 17 giugno 2022) Emilia Romagna - L’Emilia-Romagna rilancia il dialogo con il Ministero dell’Istruzione per arrivare ad una soluzione relativa alla questione della numerosità delle Classi. È quanto emerso da un incontro tenuto ieri in Regione, convocato con l’obiettivo di affrontare il tema presente in molte scuole dell’Emilia-Romagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022)- L’rilancia il dialogo con il Ministero dell’Istruzione per arrivare ad una soluzione relativa alla questione della numerosità delle. È quanto emerso da un incontro tenuto ieri in, convocato con l’obiettivo di affrontare il tema presente in molte scuole dell’. L'articolo .

