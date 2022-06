Basket | finale playoff Liga Endesa spagnola | Real Madrid-Barcellona in gara-3 | Blancos sul 2-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha vinto-3 delladi2021/2022, che assegna il titolo di campione di Spagna. Ihanno superato i rivali storici delper 81-66, portandosi così in vantaggio per 2-1 nella serie. Ciò significa che domenica 19 giugno alle ore 18:00 ilavrà il primo match point per evitare di doversi giocare la decisiva-5 in casa dei blaugrana.: CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE La partita di stasera ha visto ilsempre in vantaggio, seppur senza mai prendere troppo eccessivamente il largo. Entrambe le squadre hanno trovato percentuali ...