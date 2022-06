Assange sarà estradato in Usa, cosa rischia adesso (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Il caso di Julian Assange è sempre più vicino all’epilogo. Il ministro degli Interni del Regno Unito, Priti Patel, ha infatti firmato il via libera per l’estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks. cosa rischia Assange La controversa vicenda legale che ha per oggetto Assage si concluderà forse nel peggiore dei modi. Il giornalista australiano ora rischia di scontare in un carcere americano una pesantissima condanna, addirittura fino a 175 anni. Per gli Usa, Assange sarebbe processabile per spionaggio, ai sensi dell’Espionage Act, per aver contribuito a diffondere, tramite la piattaforma online Wikileaks, documenti riservati tra i quali alcuni contenenti informazioni su crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan. Un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Il caso di Julianè sempre più vicino all’epilogo. Il ministro degli Interni del Regno Unito, Priti Patel, ha infatti firmato il via libera per l’estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks.La controversa vicenda legale che ha per oggetto Assage si concluderà forse nel peggiore dei modi. Il giornalista australiano oradi scontare in un carcere americano una pesantissima condanna, addirittura fino a 175 anni. Per gli Usa,sarebbe processabile per spionaggio, ai sensi dell’Espionage Act, per aver contribuito a diffondere, tramite la piattaforma online Wikileaks, documenti riservati tra i quali alcuni contenenti informazioni su crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan. Un ...

