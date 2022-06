Un posto al sole salta tutto? Ecco cosa succede (Di giovedì 16 giugno 2022) Le novità della programmazione di Un posto al sole su Rai 3: il 16 giugno la soap risulta cancellata dal palinsesto. Brutte notizie per i fan di Un posto al sole, ancora una volta la soap opera si vede cambiare il palinsesto. Nel dettaglio la puntata di oggi non andrà in onda. A quanto pare, per, domani 17 giugno l’episodio raddoppierà. Ma vediamo il perchè e cosa ci dicono le anticipazioni per il prossimo episodio. Un posto al sole: anticipazioniOggi 16 giugno, la soap opera italiana ambientata a Napoli, non sarà trasmessa in prima visione assoluta. Il nuovo episodio risulta cancellato dal palinsesto Rai, per lasciare spazio a uno speciale dedicato all’Atletica Leggera, che andrà in onda dalle 20 sulla stessa rete. Di conseguenza, Un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Le novità della programmazione di Unalsu Rai 3: il 16 giugno la soap risulta cancellata dal palinsesto. Brutte notizie per i fan di Unal, ancora una volta la soap opera si vede cambiare il palinsesto. Nel dettaglio la puntata di oggi non andrà in onda. A quanto pare, per, domani 17 giugno l’episodio raddoppierà. Ma vediamo il perchè eci dicono le anticipazioni per il prossimo episodio. Unal: anticipazioniOggi 16 giugno, la soap opera italiana ambientata a Napoli, non sarà trasmessa in prima visione assoluta. Il nuovo episodio risulta cancellato dal palinsesto Rai, per lasciare spazio a uno speciale dedicato all’Atletica Leggera, che andrà in onda dalle 20 sulla stessa rete. Di conseguenza, Un ...

