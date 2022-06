Un posto al sole, anticipazioni 17 giugno 2022: un agghiacciante avvertimento (Di giovedì 16 giugno 2022) Un posto al sole, dopo la piccola pausa di giovedì 16 giugno 2022, tornerà in onda venerdì 17 giugno 2022 con un doppio appuntamento a partire dalle ore 20,25. Stando alle anticipazioni, accadrà davvero di tutto, a partire da Raffaele che sarà sempre più in crisi ed angosciato per le minacce di Lello Valsano e dei suoi scagnozzi e riceverà un nuovo terribile avvertimento che lo getterà nello sconforto. Nel frattempo, Filippo si confronterà con Serena sulla proposta ricevuta da Chiara di assumere il ruolo di amministratore delegato del Gruppo Petrone. La ragazza, infatti, ha intenzione di scappare all'estero con Nunzio e vuole affidare al figlio di Ferri i propri affari. Dal canto suo, Lara continuerà a manipolare Roberto utilizzando la sua ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) Unal, dopo la piccola pausa di giovedì 16, tornerà in onda venerdì 17con un doppio appuntamento a partire dalle ore 20,25. Stando alle, accadrà davvero di tutto, a partire da Raffaele che sarà sempre più in crisi ed angosciato per le minacce di Lello Valsano e dei suoi scagnozzi e riceverà un nuovo terribileche lo getterà nello sconforto. Nel frattempo, Filippo si confronterà con Serena sulla proposta ricevuta da Chiara di assumere il ruolo di amministratore delegato del Gruppo Petrone. La ragazza, infatti, ha intenzione di scappare all'estero con Nunzio e vuole affidare al figlio di Ferri i propri affari. Dal canto suo, Lara continuerà a manipolare Roberto utilizzando la sua ...

