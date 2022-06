**Ucraina: presidente cronisti ucraini, 'Draghi politico esperto, impressione positiva'** (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Vorrei dire che Mario Draghi è davvero un politico esperto. Mi ha fatto un'impressione molto positiva". A dirlo all'Adnkronos è Andrei Kovalenko, presidente dell'Accademia Nazionale della Stampa ucraina al seguito della delegazione che ha incontrato oggi il premier Mario Draghi in Ucraina. Raccontando lo svolgimento del vertice, Kovalenko rivela alcuni particolari: "I leader dei paesi europei sono arrivati con il pool dei loro giornalisti. Per i giornalisti ucraini quasi non c'è stato l'accesso, siamo entrati soltanto alla conferenza stampa con l'accredito ottenuto precedentemente". In seguito però, "quando i leader hanno visitato Irpin siamo riusciti a trovare il posto esatto e siamo riusciti a lavorare bene, riuscendo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Vorrei dire che Marioè davvero un. Mi ha fatto un'molto". A dirlo all'Adnkronos è Andrei Kovalenko,dell'Accademia Nazionale della Stampa ucraina al seguito della delegazione che ha incontrato oggi il premier Marioin Ucraina. Raccontando lo svolgimento del vertice, Kovalenko rivela alcuni particolari: "I leader dei paesi europei sono arrivati con il pool dei loro giornalisti. Per i giornalistiquasi non c'è stato l'accesso, siamo entrati soltanto alla conferenza stampa con l'accredito ottenuto precedentemente". In seguito però, "quando i leader hanno visitato Irpin siamo riusciti a trovare il posto esatto e siamo riusciti a lavorare bene, riuscendo ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Xi a Putin: serve soluzione in modo responsabile. Il presidente cinese, nel colloquio telefonico con il s… - S3b4st14nP : RT @Palazzo_Chigi: Conferenza stampa congiunta a #Kiev del Presidente Draghi insieme al Presidente francese Macron, al Cancelliere tedesco… - lorenzlu : RT @Willi_Shake_01: @Adnkronos Draghi parli per sé e per i suoi accoliti nel governicchio. L'Ucraina rispetti l'iter legislativo per l'ingr… -