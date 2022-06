Suicidio assistito, è morto “Mario”: è il primo caso in Italia. Associazione Coscioni: “Abbiamo dovuto sostituire lo Stato. Continueremo a farlo” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Alle 11.05 di oggi è morto ‘Mariò la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il Suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l’Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il Suicidio medicalmente assistito, dopo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Alle 11.05 di oggi è‘Mariò la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per ilmedicalmente, procedura avvenuta oggi per la prima volta in, è stata l’Lucache lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.(nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona inche può legalmente scegliere ilmedicalmente, dopo una ...

