Pineto | passeggia in spiaggia | si accascia e muore davanti al marito

Tragedia sulla spiaggia libera di Villa Ardente a Pineto degli Abruzzi. Una turista, M.P.O., 69 anni, di Terni, si è improvvisamente accasciata in mare mentre camminava in compagnia del marito, nei pressi del cartello limite acque sicure.