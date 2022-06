Oroscopo Branko di Giovedì 16 Giugno 2022: Pesci incerto (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Giugno 16 2022 Ariete Giove nel vostro segno, novità in ambito famigliare. Toro Luna in Capricorno porta promesse alle giovani coppie e alle persone ancora sole e in cerca di amore. Gemelli Avanti si ma con cautela. Cibo, medicine vanno tenuti sotto controllo. Cancro Questa Venere è come una piccola agenzia bancaria. Leone Dobbiamo andare indietro di parecchi anni per trovare un cielo così che da molto però pretende anche. Vergine Le stelle vi hanno messo sotto pressione e forse hanno fatto bene perché la validità dei vostri progetti viene comunque confermata. Bilancia Che Luna! Potrebbe essere anche una Luna energica e vulcanica che vi fa venire voglia di agire. Scorpione Oggi abbiamo ancora Luna importante in Capricorno, non lasciatevi ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) L’diper oggi,16Ariete Giove nel vostro segno, novità in ambito famigliare. Toro Luna in Capricorno porta promesse alle giovani coppie e alle persone ancora sole e in cerca di amore. Gemelli Avanti si ma con cautela. Cibo, medicine vanno tenuti sotto controllo. Cancro Questa Venere è come una piccola agenzia bancaria. Leone Dobbiamo andare indietro di parecchi anni per trovare un cielo così che da molto però pretende anche. Vergine Le stelle vi hanno messo sotto pressione e forse hanno fatto bene perché la validità dei vostri progetti viene comunque confermata. Bilancia Che Luna! Potrebbe essere anche una Luna energica e vulcanica che vi fa venire voglia di agire. Scorpione Oggi abbiamo ancora Luna importante in Capricorno, non lasciatevi ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Oroscopo Branko venerdì 17 giugno 2022: le previsioni segno per segno #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi #Uominiedonne… - CorriereCitta : #Oroscopo Branko venerdì 17 giugno 2022: le previsioni segno per segno - ParliamoDiNews : Oroscopo Branko 17 giugno 2022 - Imbucato Speciale #Branko #oroscopo #16giugno - infoitcultura : Oroscopo Branko domani, giovedì 16 giugno 2022: previsioni da Ariete a Pesci - ParliamoDiNews : Oroscopo domani Branko, giovedì 16 giugno 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione -… -