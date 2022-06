Oggi l’Europa va a casa di Zelensky “Deve negoziare con Mosca”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gli ucraini sono “scettici” rispetto alla visita che ci saràda parte di Olaf Scholz, Mario Draghi ed Emmanuel Macron a Kiev, e temono che l’Occidente voglia tornare a spingere per un trattato di pace con la Russia. Il consigliere militare del presidente, Oleksjy Arestovyc, non ci gira intorno: “Temo che proveranno a raggiungere un Minsk III”, ha affermato. Macron, Scholz e Draghi incontrerannoa Kiev. Ma non saranno solo abbracci “Diranno che noi dobbiamo chiudere questa guerra, che provoca problemi alimentari e problemi economici. Diranno che muoiono sia russi che ucraini, che noi dobbiamo salvare la faccia a Putin, che i russi hanno fatto un errore, che noi dobbiamo perdonarli”. C’è da dire che Macron nella sua visita in Romania si è già espresso: “Il presidente ucraino e i suoi funzionari dovranno ...