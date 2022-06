Long Covid, il sintomo della nebbia cerebrale dopo la guarigione: «Simile a quella dell’Alzheimer» – Lo studio (Di giovedì 16 giugno 2022) La nebbia cerebrale del Long Covid è Simile a quella di un malato di Alzheimer. Così lo studio pubblicato su Nature Communications da un gruppo di scienziati australiani dell’Università La Trobe di Melbourne fornisce nuovi importanti dettagli sulla cosiddetta brain fog, quella nebbia cerebrale con cui molti dei contagiati dal virus continuano a combattere anche dopo essersi negativizzati. Perdita di memoria, confusione, vertigini e costante mal di testa, sono l’insieme di sintomi più debilitanti del Long Covid che in molti casi compromettono in modo serio la capacità dei soggetti di svolgere le normali pratiche quotidiane e di lavorare. «Ci possono essere precisi ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladeldi un malato di Alzheimer. Così lopubblicato su Nature Communications da un gruppo di scienziati australiani dell’Università La Trobe di Melbourne fornisce nuovi importanti dettagli sulla cosiddetta brain fog,con cui molti dei contagiati dal virus continuano a combattere ancheessersi negativizzati. Perdita di memoria, confusione, vertigini e costante mal di testa, sono l’insieme di sintomi più debilitanti delche in molti casi compromettono in modo serio la capacità dei soggetti di svolgere le normali pratiche quotidiane e di lavorare. «Ci possono essere precisi ...

