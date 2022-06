LIVE Atletica, Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: inizia la gara di Larissa Iapichino, tra poco la finale dei 100 metri uomini (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica AD OSLO DALLE 19.30 La presentazione del Meeting di Grosseto – Il programma del Meeting di Grosseto 18:39 Si chiude il salto in lungo maschile con la vittoria del peruviano Jose Mandros Martinez. Il sudamericano si aggiudica la gara grazie ad un balzo di 8 metri esatti. Seconda piazza per il francese Jules Pommery (7.95), terzo il transalpino Erwan Konate (7,77). Migliore degli azzurri Geovany Paz Soto, quarto con 7.59. 18:34 Ultima serie di balzi nel salto in lungo maschile, poi sarà la volta del concorso femminile con i fari puntati su Larissa Iapichino. 18:31 Primo posto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 La presentazione deldi– Il programma deldi18:39 Si chiude il salto in lungo maschile con la vittoria del peruviano Jose Mandros Martinez. Il sudamericano si aggiudica lagrazie ad un balzo di 8esatti. Seconda piazza per il francese Jules Pommery (7.95), terzo il transalpino Erwan Konate (7,77). Migliore degli azzurri Geovany Paz Soto, quarto con 7.59. 18:34 Ultima serie di balzi nel salto in lungo maschile, poi sarà la volta del concorso femminile con i fari puntati su. 18:31 Primo posto per ...

