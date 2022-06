(Di giovedì 16 giugno 2022) di Antonello Laiso. La piccola Elena Patti di circa cinque anni è stata quella nuova vittima sacrificale di figlicidio da parte materna di una follia che imperturbabile, inarrestabile da anni colpisce i figli in momenti di separazione tra coniugi. Narcisismo, depressione, voglia di vendetta per un torto immaginario si celano come moventi spesso nelle menti

Pubblicità

natalinogori51 : Figlicidi. La sindrome di Medea. Cosa dice la criminologia a riguardo. - Mata_Hora : RT @SkyTG24: Omicidio Elena Del Pozzo, cos'è la sindrome di Medea - SkyTG24 : Omicidio Elena Del Pozzo, cos'è la sindrome di Medea - guidoparisi2000 : RT @SoloLibri: ?? Cos'è la “sindrome di Medea”? Nella mitologia la storia di una madre che uccide i figli: #letteratura @CircoloLettori ?? @t… - Gazzettino : Elena Del Pozzo uccisa dalla madre, cosa è la sindrome di Medea: quali sono i segna... -

Si è parlato didi, credo, a proposito: cioè dell'azione estrema di una madre che va contro la sua stessa prole per vendicarsi del padre. Può succedere, purtroppo, in giovani donne con ...Riferendosi alla casistica in senso generale, la criminologa evidenzia come: LadiRiflettendo su questo figlicidio specifico afferma: Trovare un senso nella preghiera In questo ...Tutte le parole di questa storia portano al cortocircuito non aggirabile. Una madre che uccide la figlia. Mascalucia, terra di cenere lavica, di fiori e di odori fortissimi alle pendici dell’Etna, con ...Ad Elena, Lucia era simpatica, e Martina tutto questo non poteva tolleralo, ecco perché avrebbe deciso di uccidere la figlia. Si parla che a spingere Martina Patti a commettere questo gesto estremo ...