Io sono tempesta film stasera in tv 16 giugno: cast, trama, streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Io sono tempesta è il film stasera in tv giovedì 16 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Io sono tempesta film stasera in tv: cast La regia è di Daniele Luchetti. Il cast è composto da Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava, Federica Santoro, Luciano Curreli. Io sono tempesta film stasera in tv: trama Numa ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Ioè ilin tv giovedì 162022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ioin tv:La regia è di Daniele Luchetti. Ilè composto da Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava, Federica Santoro, Luciano Curreli. Ioin tv:Numa ...

Pubblicità

KinFiredragon89 : RT @ilario82: Porti chiusi e gasolio alle stelle, una tempesta perfetta. Al porto di Odessa i container sono fermi e il grano quest'anno ri… - Filippo923 : RT @DucaAndrea85: Il destino sussurra al guerriero... 'C'è una tempesta in arrivo' E il guerriero gli ribatte... 'Sono io la tempesta' htt… - Gabriele119900 : RT @DucaAndrea85: Il destino sussurra al guerriero... 'C'è una tempesta in arrivo' E il guerriero gli ribatte... 'Sono io la tempesta' htt… - DucaAndrea85 : Il destino sussurra al guerriero... 'C'è una tempesta in arrivo' E il guerriero gli ribatte... 'Sono io la tempest… - L0N3LYH3ART__ : 00:12 @rockm33 Non è uno dei momenti migliori per scherzare, lo so io e lo sai tu, anche se siamo tanto lontane i… -