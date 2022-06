Incendio Malagrotta e rischio inquinamento: fiato sospeso per l’esito delle indagini dell’Arpa (Di giovedì 16 giugno 2022) La paura in queste prime 24 ore dal rogo nell’ex discarica di Malagrotta si è diffusa a macchia d’olio. Timore per le conseguenze sulla salute pubblica a causa dell’Incendio che al momento, per quanto tenuto sotto controllo dai Vigili del fuoco, è ancora attivo Un’angoscia giustificata, a causa della quale sono state avviate indagini immediate da parte dei tecnici dell’Arpa, seppure per i primi risultati bisognerà aspettare domani. LE indagini AMBIENTALI Già nella serata di mercoledì, a poche ore dal rogo, gli esperti dell’Arpa hanno, infatti, svolto due campionatori per verificare lo stato dell’aria e l’eventuale presenza di idrocarburi, policiclici aromatici e diossina, uno nelle immediate vicinanze del luogo nel quale si è sviluppato il rogo, l’altro a Fiumicino. Ma ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) La paura in queste prime 24 ore dal rogo nell’ex discarica disi è diffusa a macchia d’olio. Timore per le conseguenze sulla salute pubblica a causa dell’che al momento, per quanto tenuto sotto controllo dai Vigili del fuoco, è ancora attivo Un’angoscia giustificata, a causa della quale sono state avviateimmediate da parte dei tecnici, seppure per i primi risultati bisognerà aspettare domani. LEAMBIENTALI Già nella serata di mercoledì, a poche ore dal rogo, gli espertihanno, infatti, svolto due campionatori per verificare lo stato dell’aria e l’eventuale presenza di idrocarburi, policiclici aromatici e diossina, uno nelle immediate vicinanze del luogo nel quale si è sviluppato il rogo, l’altro a Fiumicino. Ma ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - MarcoLUDOVIC0 : RT @avvLibutti: L’ #incendio di Malagrotta visto dai Castelli #Roma - annamar_65 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia L'incendio di #Malagrotta racconta della responsabilità PENALE di chi ha gestito in maniera cialtro… -