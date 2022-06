Giustizia, la riforma Cartabia è legge: cosa cambia per i magistrati (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Senato ha approvato il 16 giugno la riforma della Giustizia e del Csm, che tocca la vita professionale dei magistrati. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. Il testo aveva già ricevuto il via libera della Camera. “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Mattarella che sollecitava l’approvazione di questa riforma” ha dichiarato in Aula la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “Oggi siamo qui per mantenere l’impegno. “Questo è un passaggio importante nella storia del nostro Paese, in cui troppo a lungo la Giustizia è stata terreno di scontro.” La legge Cartabia incide sulla vita professionale di giudici e pm e si compone di 43 articoli. Tra le principali novità c’è la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Senato ha approvato il 16 giugno ladellae del Csm, che tocca la vita professionale dei. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. Il testo aveva già ricevuto il via libera della Camera. “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Mattarella che sollecitava l’approvazione di questa” ha dichiarato in Aula la ministra della, Marta. “Oggi siamo qui per mantenere l’impegno. “Questo è un passaggio importante nella storia del nostro Paese, in cui troppo a lungo laè stata terreno di scontro.” Laincide sulla vita professionale di giudici e pm e si compone di 43 articoli. Tra le principali novità c’è la ...

