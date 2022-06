Draghi, Scholz e Macron incontrano Zelensky a Kiev. Premier: “Italia vuole Ucraina nell’Ue” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato al Palazzo Presidenziale di Kiev, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. I tre leader europei sono stati accolti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la loro visita congiunta in Ucraina. A Palazzo presidenziale da Zelensky c'era anche il presidente rumeno Klaus Iohannis. Oggi "il messaggio più importante è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e vuole che abbia lo status di candidato, e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo" ha detto Draghi. "Zelensky comprende che è una strada, non un punto, che dovrà vedere riforme profonde - ha aggiunto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioè arrivato al Palazzo Presidenziale di, insieme al cancelliere tedesco Olafe al presidente francese Emmanuel. I tre leader europei sono stati accolti dal presidente ucraino Volodymyrdurante la loro visita congiunta in. A Palazzo presidenziale dac'era anche il presidente rumeno Klaus Iohannis. Oggi "il messaggio più importante è che l'l'nell'Ue eche abbia lo status di candidato, e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo" ha detto. "comprende che è una strada, non un punto, che dovrà vedere riforme profonde - ha aggiunto ...

