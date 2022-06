Deulofeu | parla l’agente | “Verrebbe a Napoli di corsa | ora tocca ai club trovare l’accordo”

Pubblicità

infoitsport : Deulofeu-Napoli, parla l'agente: 'Con Spalletti può esaltarsi in questo ruolo' - zazoomblog : Deulofeu parla l'agente: 'Sarebbe felice di giocare la Champions col Napoli Spalletti può esaltarlo' - #Deulofeu… - sportli26181512 : Deulofeu-Napoli, parla l'agente: 'Con Spalletti può esaltarsi in questo ruolo': Senza Insigne e con Mertens a un pa… - cmdotcom : #Calciomercato #Deulofeu, parla l'agente: 'Sarebbe felice di giocare la Champions col #Napoli, #Spalletti può esalt… - FrancoMater2 : @MicheleDiGenn10 Ci sono professionisti che si autoincensano e che sono mitomani. Figurati se un pubblicista (perch… -

Commenta per primo Senza Insigne e con Mertens a un passo dall'addio, il Napoli continua il pressing per Gerard. L'attaccante dell'Udinese è nel mirino del ds Giuntoli e l'agente del giocatore strizza l'occhio a De Laurentiis: 'E' un numero dieci classico, non un trequartista - ha spiegato Albert ...Futuro Mertens,Auriemma Raffaele Auriemma ha espresso alcune considerazioni sul futuro di Mertens sulle ... ma il fatto che stiano andando così forte sulascia pensare che Mertens sia ...Così parla Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, promesso sposo del club azzurro. «Se c'è l'accordo tra Napoli e Udinese non lo so, di questo se ne devono occupare i due club. Gerard non ha mai ...Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, è intervenuto per parlare del futuro del suo assistito, grande obiettivo per l'attacco del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...