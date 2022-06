De Luca, guerra alla burocrazia: il consiglio al Pd e il coraggio di Papa Francesco (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La democrazia vive se ha legittimazione da parte dei cittadini e se produce risultati. La democrazia italiana rischia di non produrre né questo né quello. Abbiamo un livello di burocratismo in questo Paese che è sconvolgente, una vera e propria palude burocratica che impedisce qualunque trasformazione urbana, qualunque investimento“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa sera nel corso della presentazione del suo libro “La democrazia al bivio” (Guida editori), a Palazzo di Città di Salerno. Secondo il governatore “È evidente che in queste condizioni noi non realizzeremo né il PNRR né grandi programmi di investimenti per creare lavoro. Dobbiamo anche rinnovare le istituzioni. La democrazia deve essere adeguata ai tempi contemporanei, ai tempi dell’economia. Non possiamo avere un sistema ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La democrazia vive se ha legittimazione da parte dei cittadini e se produce risultati. La democrazia italiana rischia di non produrre né questo né quello. Abbiamo un livello di burocratismo in questo Paese che è sconvolgente, una vera e propria palude burocratica che impedisce qualunque trasformazione urbana, qualunque investimento“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, questa sera nel corso della presentazione del suo libro “La democrazia al bivio” (Guida editori), a Palazzo di Città di Salerno. Secondo il governatore “È evidente che in queste condizioni noi non realizzeremo né il PNRR né grandi programmi di investimenti per creare lavoro. Dobbiamo anche rinnovare le istituzioni. La democrazia deve essere adeguata ai tempi contemporanei, ai tempi dell’economia. Non possiamo avere un sistema ...

Pubblicità

fattoquotidiano : ‘Terza guerra mondiale’, nel nuovo libro di Luca Ciarrocca i rischi legati alle 13mila testate nucleari sparse per… - anteprima24 : ** De Luca, guerra alla burocrazia: il consiglio al #Pd e ... ** - luca_panofsky : La guerra è totalmente feik quando l'Ucraina non avrà più niente dovrà entrare in eu, mazzi di debito and so on - valerio_doriano : ECCO LA TERZA GUERRA MONDIALE CHE NON AVEVANO PREVISTO. Luca Nali - SocialCensorsh1 : In meno di un mese i #soldati #ucraini che perdono la vita sono passati da 100 al giorno a 1000 al giorno... Li han… -