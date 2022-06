Csm, Senato approva riforma Cartabia con 173 sì e 37 no. È legge (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giugno 2022 Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo Camera, che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. Senato Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giugno 2022 Ilhato ladell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo Camera, che è dunque. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16.

