Birmingham: Giorgi batte Davis e vola nei quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel WTA 250 sui prati inglesi Camila supera in rimonta al secondo turno la 28enne dell'Ohio che l'aveva sconfitta in quattro dei cinque precedenti. Guida il seeding la lettone Ostapenko. Torneo live su SuperTennis

