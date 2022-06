L’asino e la tigre in TV. (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Bruno Ferrero. L’asino e la tigre furono invitati ad un programma televisivo di dibattiti culturali molto seguito dal pubblico. L’asino disse alla tigre: «L’erba è blu». La tigre rispose: «No, l’erba è verde». L’asino strillava più forte: «È blu!» La discussione divenne accesa, e i due decisero di sottoporre la questione ad arbitrato, e Leggi su freeskipper (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Bruno Ferrero.e lafurono invitati ad un programma televisivo di dibattiti culturali molto seguito dal pubblico.disse alla: «L’erba è blu». Larispose: «No, l’erba è verde».strillava più forte: «È blu!» La discussione divenne accesa, e i due decisero di sottoporre la questione ad arbitrato, e

Pubblicità

freeskipperIT : L’asino e la tigre in TV. - RaffaellaCapel3 : RT @acropolita: ...l'asino cominciò a gridare: ''Vostra Altezza, non è vero che l'erba è blu?' Il leone rispose: ''Vero, l'erba è blu'. L'a… - smoothino : RT @acropolita: L’asino disse alla tigre: 'L'erba è blu'. La tigre rispose: ''No, l'erba è verde'. La discussione si scaldò e i due decise… - SILVIA71412470 : RT @acropolita: L’asino disse alla tigre: 'L'erba è blu'. La tigre rispose: ''No, l'erba è verde'. La discussione si scaldò e i due decise… - Agricolturabio1 : RT @acropolita: ...''La tigre sarà punita con 4 anni di silenzio'. L'asino saltò allegramente e proseguì il suo cammino, contento e ripeten… -

I programmi in tv oggi, 5 aprile 2022: film e attualità ... si ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con la tigre ...ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con la tigre che l'...15 - Io, lui, lei e l'asino 23:15 - L'usignolo e l'allodola 00:45 ... Perché le tigri sono arancioni Svelata l'origine del manto dei temibili predatori ... non sarà capace di percepire l'appariscente manto della tigre ...tra la vegetazione e avvicinarsi di soppiatto per sferrare l'attacco ...semplice avere un manto verde Ed è proprio qui che casca l'asino. Messaggio per un pollo che si crede un’aquila ExPartibus ... si ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con la...ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con lache'...15 - Io, lui, lei e23:15 -'usignolo e'allodola 00:45 ...... non sarà capace di percepire'appariscente manto della...tra la vegetazione e avvicinarsi di soppiatto per sferrare'attacco ...semplice avere un manto verde Ed è proprio qui che casca