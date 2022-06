La Aisf di Arezzo al congresso nazionale sulla fibromialgia - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

venti4ore : La Aisf di Arezzo al congresso nazionale sulla fibromialgia - UfficiStampaEgv : La AISF di Arezzo al congresso nazionale sulla fibromialgia -

LA NAZIONE

Un contributo all'evento arriverà anche dalladiche, coordinata dal medico reumatologo Lucia Fusconi, è nata lo scorso gennaio e che condividerà le attività di sensibilizzazione e ...Questo seminario configura il primo evento pubblico dell'che tra le proprie finalità ha anche la promozione di occasioni di autoaiuto e di approfondimento su diverse tematiche attraverso ... La Aisf di Arezzo al congresso nazionale sulla fibromialgia Arezzo, 15 giugno 2022 - Babbo Boschi e tutti gli altri imputati assolti perché il fatto non sussiste. E' la sentenza che chiude, almeno per ora e in attesa di eventuali ricorsi, il filone delle consu ...Arezzo, 15 giugno 2022 - Da Arezzo a Milano per approfondire la fibromialgia. Medici e pazienti della sezione provinciale della AISF - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica faranno tappa nel ca ...