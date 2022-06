Energia | Csc | in Italia impatto maggiore su costi produzione | +8 | 8% in 2022

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - I rincari delle materie prime energetiche stanno colpendo in particolare i paesi europei ma una analisi del Centro Studi Confindustria mostra che, in confronto a Francia e Germania, l'è il paese dove il caro-rischia di produrre i maggiori danni. A politiche invariate, l'incidenza deienergetici sul totale deidiper l'economiana si stima - secondo il CSC - che possa raggiungere l'8,8% nel, più del doppio del corrispondente dato francese (3,9%) e quasi un terzo in più di quello tedesco (6,8%). Alsi stima che l'incidenza deienergetici potrebbe raggiungere l'8,0% deidiper l'industria ...

Il Sannio Quotidiano

Così, il rapporto del CsC evidenzia che "a politiche invariate pre-crisi, l'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana si stima che possa raggiungere l'8,8% nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese (3,9%) e quasi un terzo in più di quello tedesco (6,8%)". L'energia non solo come fonte di produzione dell'energia elettrica ma anche come input diretto all'interno dei processi produttivi.