Calcio | parla il papà di Gnonto | “Il suo sogno è tornare all’Inter”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Prima l’esordio in Nazionale, poi ieri il primo gol contro la Germania. Un periodo d’oro per Wilfried, salito alla ribalta in queste settimane. Ai microfoni di Rai Radio1, ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora”, è intervenuto ildell’attaccante dello Zurigo e della Nazionale: “Ho sentito Willie stamattina, era abbattuto e arrabbiato, ora non tornerà nemmeno a casa perché andrà con la Nazionale under 19?. Qualche parola anche sul futuro professionale del figlio, che in questi giorni è ovviamente diventato il possibile obiettivo di tante squadre in Europa: “Vedremo dove andrà il mercato, ho letto di tante squadre, Monza e Torino, ma il suoè andare“ SportFace.

