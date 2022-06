Una ricetta freschissima | la salsa greca Tzatziki

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 giugno 2022) L’Estate è finalmente arrivata e quale modo migliore di sopportare il caldo torrido se non con qualchefresca e sfiziosa? Oggi vi proponiamo la, unabuonissima, e super rinfrescante adatta da mangiare con delle verdure a crudo come cetrioli o carote, oppure su degli ottimi crostini croccanti. Vi basteranno davvero pochi ingredienti per realizzare questache non appartiene alla nostra cucina, ma è buona, rinfrescante ed anche ipocalorica, adatta per uno spuntino che vi farà anche rimanere in forma, soprattutto ora che siamo pronti ad andare al mare.Ingredienti: – 250g yogurt greco – 1 cetriolo – Mezzo spicchio d’aglio (senza l’anima) – Sale q.b – Pepe q.b – Menta fresca q.b – Succo di 1 lime Come vedete anche gli ...