Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segnale sulla riforma Cartabia (Di martedì 14 giugno 2022) Il leghista non può staccare la spina al governo per non darla vinta a Meloni. Ma alzerà i toni su tutto, dall'economia alla giustizia, dove oggi la Lega ha di nuovo sabotato il Ddl

