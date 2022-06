(Di martedì 14 giugno 2022) Idell'odierna dei Btp a 3 e 7, in forte rialzo a 3,04% e 3,75%, sono ai livellida quelli delladelsovrano. E' quanto spiega l'esperto di Assiom Forex ...

dell'asta odierna dei Btp a 3 e 7 anni, in forte rialzo a 3,04% e 3,75%, sono ai livelli massimi da quelli della crisi del debito sovrano. E' quanto spiega l'esperto di Assiom Forex Filippo ...Il forte aumento deidei titoli dela breve scadenza, con quello a due anni salito oltre il 3,3%, ai massimi dal 2007, e tornato brevemente, ieri, sopra quello del decennale, indica ... Tesoro: rendimenti massimi asta Btp 7-3 anni da crisi debito - Ultima Ora I rendimenti dell'asta odierna dei Btp a 3 e 7 anni, in forte rialzo a 3,04% e 3,75%, sono ai livelli massimi da quelli della crisi del debito sovrano. (ANSA) ...(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato 6 miliardi di BTP a medio-ungo termine con scadenze sino a 30 anni con rendimenti in persistente rialzo su tutte le tipologie. Sono stati assegnati 2 miliardi di ...