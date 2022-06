Le elezioni in Campania, il punto: solo due i comuni al ballottaggio (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Campania sono stati 89 i comuni che hanno scelto il nuovo sindaco nel corso della tornata elettorale di domenica scorsa. Dodici quelli con oltre 15mila abitanti per i quali è previsto un eventuale turno di ballottaggio. Ma in provincia di Napoli solo i cittadini di Pozzuoli (tra le città che sono andate al voto per le comunali e che hanno più di 15mila abitanti) tra due settimane saranno chiamati al voto per scegliere il successore del sindaco uscente Enzo Figliolia. La partita sarà tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni. A Portici, una delle città con il maggior numero di abitanti in provincia di Napoli, il sindaco uscente, Enzo Cuomo, sostenuto dal Pd e da liste civiche, ha avuto l’83,3 per cento dei consensi. A Nola il nuovo sindaco sarà il magistrato Carlo Buonauro (Pd, civiche e M5S) con il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIsono stati 89 iche hanno scelto il nuovo sindaco nel corso della tornata elettorale di domenica scorsa. Dodici quelli con oltre 15mila abitanti per i quali è previsto un eventuale turno di. Ma in provincia di Napolii cittadini di Pozzuoli (tra le città che sono andate al voto per le comunali e che hanno più di 15mila abitanti) tra due settimane saranno chiamati al voto per scegliere il successore del sindaco uscente Enzo Figliolia. La partita sarà tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni. A Portici, una delle città con il maggior numero di abitanti in provincia di Napoli, il sindaco uscente, Enzo Cuomo, sostenuto dal Pd e da liste civiche, ha avuto l’83,3 per cento dei consensi. A Nola il nuovo sindaco sarà il magistrato Carlo Buonauro (Pd, civiche e M5S) con il ...

